So grillen Sie nicht nur lecker, sondern gesund

Sommerzeit ist Grillzeit! Doch nicht alles, was auf den heimischen Grillern brutzelt, ist auch gut für unsere Gesundheit. Was Sie beachten müssen, damit Ihr Grillgenuss nicht nur schmackhaft, sondern auch gesund wird, erfahren Sie in der aktuellen Folge von „Krone Gesund“. Grillexperte Matthias Fuchs und Grill-Weltmeister Patrick Bayer verraten, worauf es ankommt.