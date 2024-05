Wien schreibt Regeln für Problem-Migranten neu

Neue Regeln von allen für alle

Aber wie umgehen mit „existenten und ernsten Problemen“, wie Wiederkehr es formuliert? Wie könnten die „harten Konsequenzen aussehen“, die er einfordert? Das will der Stadtrat von den Communitys, den Religionsgemeinschaften und der Politik wissen. Aber auch von den „Krone“-Lesern, die nun die einzigartige Möglichkeit haben, an den Spielregeln mitzuarbeiten. Und so funktioniert die Umfrage gemeinsam mit der Stadt: Sie schreiben uns – jedes Mail, jeder Brief landet auf dem Schreibtisch des Vizebürgermeisters (gerne auch anonym).