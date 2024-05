Aston Villa FC gegen Liverpool LIVE ab 21 Uhr

Villa will in die Champions League

Vor wenigen Wochen sah es noch so aus, als wäre der Premier-League-Titel zum Abschied von Trainer Jürgen Klopp für Liverpool noch im Bereich des Möglichen. Seither gab es allerdings einen gehörigen Leistungseinbruch. Meister wird man in dieser Saison nicht mehr. Ein versöhnlicher Abschluss soll aber doch noch her.