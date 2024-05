Brennstoffzellen-Traktor revolutioniert Ackerbau

Aber wie funktioniert so ein Brennstoffzellen-Traktor überhaupt? In einer Brennstoffzelle reagiert Wasserstoff mit Sauerstoff aus der Umgebungsluft zu Wasser – dabei entsteht elektrische Energie. Mit diesem Strom wird der Traktor über einen Elektromotor angetrieben. „Das Besondere dabei ist, dass als Abgas lediglich Wasserdampf entweicht, was den Einsatz in geschlossenen Räumen wie Ställen ermöglicht“, erklärt Christian Junger. Er ist im Entwicklerteam des sogenannten FCTRAC am Institut für Fahrzeugantriebe und Automobiltechnik der TU Wien.