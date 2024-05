Frau neben schlafendem Baby fast zu Tode gewürgt

„Sie schrie, dass ich uns alle umbringen will“

„Ich würde sie nie verletzen“, sagt hingegen der Betroffene. Vielmehr habe er sie retten wollen. Als er nämlich in der völlig verrauchten Wohnung wach wurde, wollte er sie und das Baby in Sicherheit bringen. „Doch sie war total hysterisch, als ich sie geweckt habe. Sie hat geschrien, dass ich uns alle umbringen will. Dann hab ich sie kurz am Hals gepackt.“