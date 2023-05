Tabuthema: Wenn Lehrer Schüler systematisch mobben

In den Klassenzimmern taucht ein Thema immer wieder auf: Mobbing. Gegen andere Kinder oder gegen den Lehrer. Was passiert aber, wenn es die Lehrkraft ist, die Schüler schikaniert? Dieser spezielle Fall wird kaum thematisiert. Weil es kein Problem ist? Mitnichten. Denn es hat psychische Auswirkungen auf die Betroffenen: Wir zeigen, wie Sie Anzeichen erkennen und was zu tun ist.