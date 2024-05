Tottenham gegen Manchester City – ab 21 Uhr LIVE

Schreibt City mit dem vierten Meistertitel in Serie Geschichte?

Manchester-City-Trainer Pep Guardiola erklärte das Problem von den vorangegangenen Partien: „Es ist oft passiert, dass wir wirklich gut gespielt haben und nicht in der Lage waren, ein Tor zu erzielen und zu gewinnen.“ City ist allerdings seit 21 Premier-League-Spielen ungeschlagen, in den 36 Runden bisher setzte es nur drei Niederlagen. Bei einer erneuten Titelverteidigung würden die „Skyblues“ zum vierten Mal in Folge Meister werden, das gelang in der Premier League noch keinem Team. „Wenn wir gegen Tottenham nicht gewinnen, gewinnen wir auch nicht die Premier League“, merkte Guardiola aber an.