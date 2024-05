Steirische Gastronomen kämpfen um ihre Gäste

Großansturm in der Grazer Messe: Die Stimmung in der Gastronomie war schon mal besser, doch auf der „Rolling Pin Convention“ versucht man gemeinsame Visionen einer zukunftsfitten Branche zu zeichnen. Wo drückt die heimischen Wirte der Schuh? Und was muss sich ändern, damit das Essengehen leistbar bleibt?