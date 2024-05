Schweiz schlägt auch Gastgeber Tschechien!

Die Schweiz hat bei der Eishockey-WM in Tschechien auch gegen den Gastgeber gewonnen! Einen Tag nach dem mühevollen 6:5 gegen Österreich setzten sich die Eidgenossen am Montagabend in Prag gegen Tschechien mit 2:1 nach Penaltyschießen durch und übernahmen vorerst die Tabellenspitze. Finnland hatte Norwegen davor mit 4:1 bezwungen, Arttu Hyry traf für den vierfachen Weltmeister doppelt.