Geschützte Zieselwiese von Wagentross „überfahren“

Tote Tiere am Wegesrand, die Eingänge in ihr unterirdisches Gangsystem verstopft, auf der Wiese herumfahrende Autos zerstörten die von den Tieren mühsam errichteten Beobachtungshügel: Eine Welle der Empörung verbreitete sich in den sozialen Netzwerken, als berichtet wurde, dass ein fahrendes Volk sich mit mehr als 50 Gespannen just auf der bekannten Wiese ihr Lager aufgeschlagen hatte.