Die Stadionträume der Politiker

Faktum ist, dass das Wiener Happel-Stadion, unsere aktuelle Nationalarena, mehr als in die Jahre gekommen ist, das letzte Aufblühen bei der Heim-EURO liegt 16 Jahre zurück. Jetzt fällt das Uralt-Stadion nur noch durch Löcher im Rasen oder Flutlichtausfälle auf. Faktum ist, dass der Umbau des denkmalgeschützen Bauwerkes in eine zeitgemäße Arena so gut wie unmöglich ist.