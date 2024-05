Selbsttest hält Senioren fit für den Verkehr

Angebot richtet sich nicht nur an Senioren

Unabhängig davon kann es nicht schaden, seine Fähigkeiten hinter dem Steuer gelegentlich zu überprüfen. In Kooperation mit den Fahrschulen hat der ÖAMTC einen „Fahr-Fitness-Check“ ins Leben gerufen. Das Angebot richtet sich nicht nur an Senioren, sondern auch an Wenigfahrer und Wiedereinsteiger – mittlerweile in allen Bundesländern.