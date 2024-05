Kaleen inmitten von Krawallen und Disqualifikation

Auftritt von Conchita

Auch wenn es in der Debatte um die Teilnahme Israels untergeht, markiert das Jahr 2024 doch eigentlich ein denkwürdiges ESC-Jubiläum, zumal für Gastgeber Schweden: So gewann die Kultband ABBA 1974 mit ihrem späteren Welthit „Waterloo“ den Eurovision Song Contest in Brighton. Beim großen Finale der 68. Ausgabe am Abend wird man deshalb dem Ereignis huldigen – und Österreichs ESC-Queen Conchita ist mit von der Partie.