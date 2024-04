Die optimale OP-Vorbereitung beginnt zu Hause

So entstehen antibiotikaresistente Bakterien

Multiresistente Bakterien werden in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen zunehmend häufiger beobachtet. Grund dafür ist der häufige und oft falsche Einsatz von Antibiotika. Als Folge der Anpassung der Bakterien an diese Medikamente entstehen antibiotikaresistente Keime.