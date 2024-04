Warum wir bei Stress mehr und das Falsche essen

Greifen Sie auch gerne mal zu Süßem, wenn es stressig wird oder sind es doch eher die Chips, oder vergessen Sie einfach ganz aufs Essen? Stress beeinflusst uns nahezu täglich und das merken wir auch bei der Ernährung und unseren Nerven: Es kann auch zu Mangelerscheinungen kommen. Was genau in unserem Körper passiert, das weiß Ernährungsberaterin Carmen Crepaz, sie ist zu Gast bei Larissa Putz in „Krone Gesund“.