So haben Sie kommende Nacht noch eine Chance

In der Nacht auf Samstag hat der Sonnensturm in Österreich und in den Nachbarländern Deutschland (siehe Video oben) und der Schweiz bis weit nach Mitternacht für einen farbenfrohen Nachthimmel gesorgt. „Die meisten Beobachter haben hierzulande noch nie vorher so spektakuläre Nordlichter gesehen“, betonte der Obmann des Astronomischen Zentrums Martinsberg im Waldviertel, Michael Jäger, gegenüber der APA. „Neben den zumeist in unseren Breiten sichtbaren roten Polarlichtstreifen konnten auch die seltener zu sehenden grünen Polarlichterscheinungen beobachtet werden.“