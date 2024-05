Österreich will Kanada ärgern – LIVE ab 20.20 Uhr

Starke Leistung mit bitterem Beigeschmack

Zu viele Strafen, eine umstrittene vor dem Entscheidungstor, und starkes Powerplay mit fünf Treffern der mit NHL-Topstars bestückten Schweizer brachten Thomas Raffl und Co. um den Lohn für einen beherzten Auftritt. „Es war viel Positives in dem Spiel“, erklärte der Kapitän. Für Verteidiger Clemens Unterweger, der mit einem Tor und zwei Assists überzeugte, war es eine Partie, in der „wir uns selbst beweisen, dass wir so spielen können. Darauf können wir aufbauen.“