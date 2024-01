Gefährliche Rutschpartie: Vereiste Märkte

Eine dicke Eisdecke und harter Schnee auf den Gehwegen des Benediktinermarkts in Klagenfurt - und das bei minus zehn Grad. „Es gab keine Schneeräumung des Magistrats“, toben mehrere Standler. Am Samstagmorgen ging es kräftig rund. „Sowas hat es in meinen 58 Jahren am Markt noch nie gegeben“, schildert ein Standler.