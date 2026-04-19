Wenn ein Porsche 911 zum Hoffnungsträger wird

Das Prinzip ist einfach: Für jede Spende ab zehn Euro gibt es ein Los. Im August 2026 wird ein Gewinner gezogen. Der Preis: eine Woche lang einen Porsche 911 fahren. Zusätzlich erhält der Gewinner einen Tauroa-Gutschein für zwei Nächte / für zwei Personen inklusive Frühstück in einem Tauroa-Hotel nach Wahl. Der gesamte Reinerlös der Aktion kommt direkt den Kindern zugute und soll unvergessliche Momente und gemeinsame Erlebnisse ermöglichen – „Driven by Dreams“