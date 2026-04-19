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Wenn ein Porsche 911 zum Hoffnungsträger wird

Kärnten
19.04.2026 06:00
Auf der Freizeitmesse feierte der Kunst-Porsche seine Premiere.
Auf der Freizeitmesse feierte der Kunst-Porsche seine Premiere.(Bild: Dieter Kulmer)
Porträt von Alex Schwab
Von Alex Schwab

Mit einer besonderen Aktion sammelt das Porsche Zentrum Kärnten Spenden für Kärntner Kinder, die von der AVS betreut werden – und verlost dabei ein außergewöhnliches Fahrerlebnis.

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Ein Sportwagen wird zum Botschafter: Das Porsche Zentrum Kärnten hat einen Porsche 911 vom Kärntner Künstler Mario Stroitz kreativ branden lassen. Das Ergebnis ist ein auffälliges Unikat, das nicht nur durch Design und Leistung beeindruckt, sondern auch einem guten Zweck dient.

Premiere feierte das Fahrzeug im April 2026 auf der „Auto & Bike“-Messe in Klagenfurt. In den kommenden Monaten wird der Kunst-Porsche an verschiedenen Orten in Kärnten gezeigt. Ziel ist es, möglichst viele Spenden für die AVS-Kinder zu sammeln.

Leidenschaft und Verantwortung
„Mit dieser Aktion möchten wir zeigen, dass die Marke Porsche nicht nur für Leidenschaft und Performance steht, sondern auch für Verantwortung und Miteinander“, sagt Markus Nachbar, Geschäftsführer Porsche Kärnten.

Der Porsche wurde von Mario Stroitz künstlerisch umgestaltet.
Der Porsche wurde von Mario Stroitz künstlerisch umgestaltet.(Bild: Porsche)

Das Prinzip ist einfach: Für jede Spende ab zehn Euro gibt es ein Los. Im August 2026 wird ein Gewinner gezogen. Der Preis: eine Woche lang einen Porsche 911 fahren. Zusätzlich erhält der Gewinner einen Tauroa-Gutschein für zwei Nächte / für zwei Personen inklusive Frühstück in einem Tauroa-Hotel nach Wahl. Der gesamte Reinerlös der Aktion kommt direkt den Kindern zugute und soll unvergessliche Momente und gemeinsame Erlebnisse ermöglichen – „Driven by Dreams“

„Der Porsche 911 steht wie kaum ein anderes Fahrzeug für Emotion und Begeisterung – genau diese Leidenschaft wollen wir mit diesem Projekt erlebbar machen. Wir sind stolz, diese besondere Initiative ins Leben gerufen zu haben“, sagt Bernhard Kitz, Porsche Markenleiter. Nähere Details dazu unter www.kids-art.at

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