Dystopischer Cocktail

In der schweißtreibenden Hitze Dubais kann man sich einen ganz besonderen Frischekick holen. Hier gönnt man sich seinen Whiskey on the Rocks mit Gletschereis aus Grönland. Importiert vom Start-up-Unternehmen Arctic Ice, das mit Luxuseis von Gletschern wirbt, die „seit mehr als 100.000 Jahren in gefrorenem Zustand sind“. Also frei von all dem Plunder und Dreck, den die Menschheit seit Jahrhunderten in die Atmosphäre und Natur pumpt. Eis in seiner reinsten Form - und aufgrund seiner Blasenfreiheit schmilzt es auch besonders langsam, sodass der Dubaier Cocktailschlürfer auch möglichst lange frische Freude daran hat.