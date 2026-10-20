KAC-Crack arbeitet an Blitz-Comeback

Konstanz lautet für den KAC derzeit das Zauberwort! Als leuchtendes Beispiel für Beständigkeit gilt Jesper Jensen Aabo. Der Wikinger – seit 2022 im Dienst der Rotjacken – tritt nicht nur als kompromissloser Verteidiger auf. In vier Liga-Saisonen kam er auf rund 0,5 Punkte pro Spiel. Das zuletzt eingesetzte Leistungs-Wellental ist für ihn nicht neu: