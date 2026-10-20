KAC-Crack arbeitet an Blitz-Comeback

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20.10.2026 21:57
Die Rotjacken sind heute gegen Fehervar gefordert
Die Rotjacken sind heute gegen Fehervar gefordert(Bild: GEPA)
Porträt von Martin Quendler
Porträt von Albert Kurka
Von Martin Quendler und Albert Kurka

KAC und VSV brauchen in ihrem Ungarn-Duell ein Erfolgserlebnis. Bei den Rotjacken und Jesper Jensen Aabo gastiert Fehervar, bei den Adlern die Budapester. Überraschend: Ein Klagenfurter steht nach schwerer Verletzung bereits wieder auf dem Eis.

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Konstanz lautet für den KAC derzeit das Zauberwort! Als leuchtendes Beispiel für Beständigkeit gilt Jesper Jensen Aabo. Der Wikinger – seit 2022 im Dienst der Rotjacken – tritt nicht nur als kompromissloser Verteidiger auf. In vier Liga-Saisonen kam er auf rund 0,5 Punkte pro Spiel. Das zuletzt eingesetzte Leistungs-Wellental ist für ihn nicht neu:

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