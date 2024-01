„Werteklausel“ für Integrationsprojekte kommt

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Projekten seien verpflichtet, sich an österreichische Werte zu halten, hieß es. Für 2024 und 2025 wurden laut Raab 84 Projekte aus allen Bundesländern ausgewählt, die gemeinsam mit 17,1 Millionen Euro gefördert werden. Schwerpunkte seien etwa die Integration von Zuwanderinnen und Zuwanderern am Arbeitsmarkt, Pflege und Betreuung sowie Bewusstseinsbildung zu Extremismus, Radikalisierung und Antisemitismus. Weitere Gelder fließen in die Deutschförderung und Lernunterstützung für Kinder und Jugendliche.