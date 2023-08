Flüchtlinge: 70% können nicht lesen und schreiben

Analphabetismus als große Herausforderung: Sieben von zehn Flüchtlingen in Österreich sind Analphabeten. Das heißt, sie können auch in ihrer eigenen Muttersprache weder schreiben noch lesen. Das legt der aktuelle Integrationsbericht, der am Donnerstag präsentiert wurde, offen. Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) denkt nun laut über eine Leistungspflicht bei Deutschkursen nach, um die Integration von Zugewanderten in den Arbeitsmarkt zu forcieren - und droht sogar mit der Streichung der Sozialhilfe.