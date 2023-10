Raab: Österreich hat falsche Form der Zuwanderung

Vorbild Kanada

Ähnlich geht Kanadas Regierung vor. Raab traf sich am Dienstag mit dem dortigen Migrationsminister Marc Miller in Ottawa, um sich auszutauschen. Kritik äußerte sie dabei am kanadischen Modell, die Qualifikation angeworbener Fachkräfte nicht nachzuprüfen. Konkret basiert das System auf Selbst-Angabe, im Gegenzug haben die Zugewanderten keine fixe Aussicht, in ihrem erlernten Beruf auch eine Stelle zu bekommen. Es gibt aber Programme, die sich darum bemühen, die Migrantinnen und Migranten zumindest in verwandten Branchen unterzubekommen.