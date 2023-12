Kein Veto gegen US-Importstopp für Apple-Uhren

Verkauf neuester Modelle vorsorglich gestoppt

Andere US-Einzelhändler wie Best Buy können bereits zuvor eingeführte Bestände der Apple-Uhren noch ausverkaufen. Apple selbst verkauft in den USA weiter sein Modell Watch SE, das keinen Sensor zur Messung des Sauerstoff-Gehalts im Blut hat. Den Verkauf der aktuellen Modelle Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 hatte Apple in den USA vorsorglich bereits vergangene Woche gestoppt. Auf den Verkauf in anderen Ländern hat die Entscheidung keinen Einfluss.