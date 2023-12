Apple stoppt Verkauf von neuen Watch-Modellen

Zwist um Technik zur Messung der Blutsauerstoffsättigung

Grund dafür ist ein Urteil der United States International Trade Commission: Diese hatte Ende Oktober entschieden, dass der Tech-Gigant Patente des Medizingeräteherstellers Masimo verletzt habe. Es geht dabei um Techniken zur Messung der Blutsauerstoffsättigung am Handgelenk. Es wurde eine „Limited Exclusion Order“ verhängt, die ab 26. Dezember die Einfuhr neuer Watches in die USA untersagt. Damit wird auch der Verkauf praktisch verhindert, da die Uhren in Asien zusammengesetzt werden. Die Apple Watch SE ist nicht betroffen, da sie die Blutsauerstoffsättigung nicht messen kann.