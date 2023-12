Nach fünf Raubdelikten: „Pinocchio“-Räuber gefasst

Modus Operandi war immer derselbe

Da er wegen seiner großen Nase den Beinamen „Pinocchio“ trug, verwendete er bei den zwei letzten Überfällen in der Wagramer Straße und in der Triester Straße eine FFP2-Maske. Der Verdächtige ging immer nach demselben Modus Operandi vor: Er legte einen Zettel mit seinen Forderungen sowie eine Pistole auf den Tresen. Daher konnten die Fahnder des Landeskriminalamtes rasch einen Zusammenhang der Taten feststellen. Auch die Kollegen aus Niederösterreich waren an den Ermittlungen beteiligt. Schon bald konnte ein für mehrere Taten Hauptverantwortlicher ausgeforscht werden.