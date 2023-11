Bankraub: Mann mit großer Nase schlug erneut zu

Handelt es sich um Serientäter?

Das Kuriose an dem Überfall: Der Tathergang sowie die Personenbeschreibung erinnern an einen Überfall von vergangenem Dienstag in Wien Hernals. Sowohl vergangene Woche als auch am Montag soll ein Mann mit einer auffallend großen Nase in einer Bankfiliale ein Stück Papier mit einer Aufforderung Geld herauszugeben auf den Banktresen gelegt haben.