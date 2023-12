Nach Banküberfall-Serie: Polizei sucht Täter

In Wien ist zurzeit wohl ein Serien-Bankräuber am Werk: Nach zwei Überfällen Ende November versuchte auch am Montag wieder ein Unbekannter, illegal an einen „Weihnachtszuschuss“ zu gelangen. Diesmal war eine Filiale in der Wagramer Straße in der Donaustadt betroffen. Nur kurze Zeit später kam es dann auf der Triester Straße zu einem weiteren Raub in einer Tankstelle. Die Fahndung läuft.