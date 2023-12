Prinzessin Kate dankt allen Helfern kleiner Kinder

Sendung wird am 24. Dezember ausgestrahlt

Bei der Aufzeichnung des besonderen Gottesdiensts, der am 24. Dezember ausgestrahlt werden soll, waren auch Kindergärtnerinnen, Hebammen und freiwillige Helfer von Tafeln für Kinderkleidung unter den 1.500 Gästen in der Londoner Westminster Abbey. Begleitet wurde Kate von Ehemann William und den drei gemeinsamen Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Vor zwei Jahren hatte Kate die Konzertgäste mit einem Auftritt am Klavier überrascht.