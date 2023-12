Karner verteidigt Asyl- und Migrationspakt

Weniger Aufgriffe „kein Grund zum Jubeln“

Im Burgenland seien in den vergangenen Wochen weniger illegal eingereiste Migrantinnen und Migranten aufgegriffen worden. Das habe damit zu tun, dass sich die Schlepperrouten nach entsprechenden Maßnahmen verlagert hätten, sagte Karner am Donnerstag. „Das ist kein Grund zum Jubeln, sondern ein Auftrag, hart weiterzuarbeiten“, gab er jedoch zu bedenken. Von einem „Lampedusa Mitteleuropas“ sollte man nicht sprechen, weil es Schleppern einen Anreiz bieten könnte, sagte der Innenminister in Richtung FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer.