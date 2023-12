Aufenthaltsrecht für Ukrainer verlängert

Die Vertriebenen-Verordnung, in der das Aufenthaltsrecht für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer geregelt ist, basiert auf der sogenannten Massenzustromrichtlinie der EU. Diese wurde bereits im Oktober für ein weiteres Jahr bis 4. März 2025 verlängert. Das Aufenthaltsrecht in Österreich verlängert sich ebenfalls bis zu diesem Zeitpunkt. Am Donnerstag genehmigte der Ausschuss die entsprechende Verordnung des Sozialministers Johannes Rauch (Grüne).