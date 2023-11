Wundermittel aus dem Garten für die Erkältungszeit

Die Leidenschaft fürs Kräutersammeln wurde Sabine Strassmair (33) in die Wiege gelegt. Schon als kleines Mädchen war die jetzige Vorchdorferin (und gebürtige Welserin) mit ihrer Oma regelmäßig in Garten und Wäldern unterwegs, um wertvolle Schätze aus der Natur zu sammeln. Der Wipferlsirup als Wundermittel gegen Husten und die Spitzwegerichblätter bei Insektenstichen als Tipps von der Großmutter hat Strassmair dabei noch in bester Erinnerung.