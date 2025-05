LIVE ab 14.30 Uhr: WAC gegen FC Blau-Weiß Linz

Doch auch Blau-Weiß hat dank Rapids Schwäche Blut geleckt. Platz fünf (Rapid) und damit ein möglicher Platz in der Conference-League-Qualifikation (ein Sieg im Play-off gegen ein Qualigruppenteam vorausgesetzt) ist das Ziel. Nur ein Punkt fehlt auf die Wiener. „Wir haben eine hervorragende Ausgangssituation vor den letzten drei Spielen. Wir wollen um jeden Preis die große Sensation schaffen und Rapid in der Tabelle überholen“, betonte Trainer Gerald Scheiblehner. „Wir sind in einer sehr guten Verfassung und werden alles am Platz lassen, um gegen den WAC zu punkten.“ Wolfsberg, Salzburg (h), Austria (a) – auch im Titelrennen könnte Blau-Weiß das Zünglein an der Waage sein.