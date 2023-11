„Die SPÖ sollte ihre Regierungssitze räumen!“

„Krone“: Frau Klubchefin Krismer. Wie hat sich die politische Lage nach der Landtagswahl am 29. Jänner 2023 verändert?

Helga Krismer: Vor der Wahl war Stillstand, dann kam die Fusionspartei FPÖVP. Blau-Schwarz ist eine Koalition, die legitimiert ist, glücklich bin ich damit nicht. Die Freiheitlichen treiben derzeit die Volkspartei vor sich her. Und dann gibt es noch den Populismus-Landesrat Sven Hergovich. Der ist zwar in der Regierung, aber gegen alles. So macht Proporz keinen Sinn. Die SPÖ sollte eigentlich ihre Regierungssitze räumen.