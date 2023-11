Wie man den Himmel öffnet

Jahre 1927 meldete der österreichische Ingenieur Ernst Leo Schneider mit der Firma Voith ein Patent für einen Schiffsantrieb an, der unter dem Namen „Voith-Schneider-Propeller“ in der ganzen Welt bekannt wurde und bis heute für viele Spezialschiffe unerlässlich ist. Das erste damit ausgerüstete Schiff war 1931 die „Kempten“ auf dem Bodensee. Sie wurde 2001 in Fußach verschrottet, nicht aber der Voith-Schneider-Antrieb, der kam ins Verkehrshaus der Schweiz.