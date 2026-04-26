Arnautovic ist mit Roter Stern serbischer Meister

ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic steht mit Roter Stern Belgrad schon vier Runden vor Saisonende als serbischer Fußball-Meister fest.
Der Titelverteidiger gewann am Sonntag das Stadtderby gegen Verfolger Partizan 3:0 (1:0) und baute den Vorsprung auf 17 Punkte aus.
Dritter Meistertitel
Für Arnautovic, der bis zur 67. Minute im Einsatz war, ist es der dritte Meistertitel. Mit Inter Mailand hat er 2010 und 2024 in Italien den „Scudetto“ geholt.
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