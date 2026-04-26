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Nach Sieg im Derby

Arnautovic ist mit Roter Stern serbischer Meister

Fußball International
26.04.2026 20:16
Die Roter-Stern-Fans jubeln über den Derbysieg und den Meistertitel – und mit ihnen Marko ...
Die Roter-Stern-Fans jubeln über den Derbysieg und den Meistertitel – und mit ihnen Marko Arnautovic (kleines Bild rechts).(Bild: EPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

ÖFB-Rekordtorschütze Marko Arnautovic steht mit Roter Stern Belgrad schon vier Runden vor Saisonende als serbischer Fußball-Meister fest. 

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Der Titelverteidiger gewann am Sonntag das Stadtderby gegen Verfolger Partizan 3:0 (1:0) und baute den Vorsprung auf 17 Punkte aus.

Dritter Meistertitel
Für Arnautovic, der bis zur 67. Minute im Einsatz war, ist es der dritte Meistertitel. Mit Inter Mailand hat er 2010 und 2024 in Italien den „Scudetto“ geholt.

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