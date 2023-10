Mit erhöhtem Humusgehalt gegen den Klimawandel

Humusaufbau nebenbei

Seit Jahren betreibt Tomic Humusaufbau nebenbei und ist in ein Projekt in Kaindorf in der Steiermark eingebunden. Könnte man in den nächsten zehn Jahren eine Million Hektar für das Humusaufbauprojekt gewinnen, und dadurch mehr als zehn Millionen Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr binden, redet man von mehr als zehn Millionen Tonnen Co2 - bei Gesamtemissionen von rund 70 Millionen. Teilnehmende Bauern können sogar Geld verdienen.