Wenn fruchtbarer Humus wahre Regen-Wunder wirkt

Es ist eigentlich unfassbar: Täglich wird in Österreich immer noch hektarweise fruchtbarer Boden versiegelt, vielfach ist es landwirtschaftlich genutzter Fläche, die unwiederbringlich verloren geht - was ökologische wie auch wirtschaftliche Folgen hat. Und selbst der bestehende landwirtschaftliche Boden, Äcker und Feldern, ist durch Bearbeitung mit schwerem Gerät, vielfaches Befahren und die Nutzung oft so verdichtet, dass es einer Versiegelung nahezu gleichkommt. Und den Bauern, gerade in Zeiten von immer häufigeren Starkregenereignissen, durchaus zur Kritik gereicht.