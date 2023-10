„Pro-Israel-Haltung spielt Hamas in die Karten“

So wie Güngör die Seite der Israelis verstehe, so verstehe er auch die Seite der Palästinenser „die über 50 Jahre eine Besatzungspolitik sehen, wo sie wirklich an der Wand stehen.“ Wenn die Leute dafür auf die Straße gehen wollen, müsse es dafür einen Raum geben. „Viele nutzen jetzt die Aufmerksamkeit, um auf das Unrecht hinzuweisen.“