Sobotka über Hamas-Angriff: „brutal, skrupellos“

Gedenkfeier in Wien für Opfer des Hamas-Terrors

Vergangene Woche hatte es eine Gedenkveranstaltung am Wiener Ballhausplatz für die israelischen Opfer des Hamas-Terrors unter dem Motto „Stand with Israel“ gegeben. Rund 2000 Personen nahmen daran teil. „Wir stehen in diesen schweren Zeiten an Israels Seite“, erklärte Bundespräsident Alexander Van der Bellen.