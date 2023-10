Steirische Parteien rüsten sich für Superwahljahr

„Wohnen muss wieder leistbar werden!“ In großen Lettern prangt ein und derselbe Wahlslogan von einem Plakat der FPÖ und einem, das die Kommunisten affichiert haben. Mit dem Heizkostenzuschuss wirbt die SPÖ. Und so lachen schon jetzt, rund ein Jahr vor der steirischen Landtagswahl, Mario Kunasek, Claudia Klimt-Weithaler und Anton Lang den Autofahrern an den Straßenrändern entgegen.