Kein leichtes Spiel: So kämpfen kleine Geschäfte

Kein Einkaufsbummel in der steirischen Landeshauptstadt ist komplett ohne einen Besuch beim „Kastner“. Vor allem Kinderherzen schlagen schon bei der Rolltreppenfahrt in den fünften Stock des Traditionskaufhauses höher: Dort wartet in der Spielwarenabteilung eine verheißungsvolle bunte Welt zwischen Legosteinen, Puppen und Stofftieren. Doch damit ist schon bald Schluss.