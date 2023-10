Warum die Metall-Industrie beim Lohnplus so geizt

Die Lohnverhandlungen sind heuer brisant wie schon lange nicht: Aktuell kracht’s in der Metalltechnik-Industrie, mit 137.000 Beschäftigten eine Leitbranche (s. Grafik): Die Gewerkschaften fordern 11,6 Prozent mehr Geld (9,6 Prozent Inflation plus zwei Prozent Produktivitätsanteil), die Betriebe bieten 2,5 Prozent sowie zusätzlich 75 Euro netto pro Monatsbezug (in Summe 1050 Euro) als Fixum. Je nach Einkommen wäre das ein Lohnplus von ca. 7,4 Prozent bis neun Prozent, heißt es.