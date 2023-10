Kein Tag ohne Panne: Öffis in Turbulenzen

Verspätungen, Ausfälle, vollgestopfte Garnituren. Wer gehofft hat, dass bei den Wiener Linien wieder alles läuft, wurde vorerst enttäuscht. Mehrere „Krone“-Leser berichteten in den vergangenen Tagen von Ausfällen und in weiterer Folge von teils sehr langen Intervallen. Doch die Öffi-Misere nahm bereits vor einigen Wochen ihren Lauf. Überfüllte Busse in der Donaustadt, besonders im Morgenverkehr. Langsamfahrstrecken auf den chronisch überfüllten Bimlinien 25 und 26 in Floridsdorf, die erst 2025 oder 2026 saniert werden sollen. Oder die Buslinie 5B, die zwischen Heiligenstadt und Praterstern fährt und manchmal einfach so ausfällt. Ohne Ersatz.