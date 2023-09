Wer die Bim blockiert, zahlt nun 365 Euro Strafe

Geldstrafe verdreifacht, so hoch wie das Jahresticket

Statt bisher 128 Euro muss man ab 15. September 365 Euro Strafe zahlen! Genau so viel, wie eine Jahreskarte der Wiener Linien kostet. „Öffis blockieren ist kein Kavaliersdelikt“, so Sima. Bis zu 40 Minuten kann es dauern, bis die betroffenen Fahrzeuge weiterfahren können. Bis der gewohnte Fahrplan wieder eingehalten werden kann, dauert es mitunter Stunden.