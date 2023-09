SPÖ-Strategiepapier ging an 800 falsche Empfänger

Mail an falschen Verteiler mit 800 Personen verschickt

Die Präsentation habe SORA-Sozialforscher Günther Ogris ohne Auftrag der Partei erstellt und am Montag Babler vorgestellt. Damit habe er um einen möglichen Auftrag für eine Beratung werben wollen, so eine SPÖ-Sprecherin. Am Dienstag hätte die Unterlage der SPÖ per Mail übermittelt werden sollen, wurde aber versehentlich an einen falschen Verteiler mit rund 800 Empfängern versandt.