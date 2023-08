Bablers Plan: Wie die SPÖ Vermögen besteuern will

Jeder Österreicher bekommt einen persönlichen Lebensfreibetrag von einer Million Euro, darin enthalten sind alle Erbschaften und Schenkungen über 30 Jahre hinweg. Sobald der Gesamtbetrag der Erbschaften und Schenkungen die Grenze übersteigt, fällt die Steuer an. Damit sind laut SPÖ bis zu 98 Prozent der Erbschaften und Schenkungen in Zukunft steuerfrei. Gleichzeitig will die SPÖ bei Erbschaften unter einer Million die Grunderwerbssteuer streichen. Zurzeit müssen hier alle bereits ab dem ersten Euro eine Abgabe leisten.