SPÖ wirbt mit verstorbenem Dietrich Mateschitz

Reichensteuer für Mateschitz „fair und legitim“

In einem Interview mit Journalisten im Jahr 2014 meinte Didi Mateschitz damals: „Ja, eine Vermögensteuer finde ich durchaus fair und legitim. Auch wenn man natürlich jetzt schon ein Zigfaches an Steuervolumen bezahlt. Der gesamte Weltumsatz von Red Bull wird in Österreich versteuert. Es ist relativ bekannt von mir, dass wir völlig transparent sind.“