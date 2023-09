Große Aufträge für Abteilungen der Landesregierung

Offener Brief an Slowenien und Ministerin

Während die Koralmbahn ein neues Zeitalter in Kärnten einleiten soll, treibt der Landesregierung ein anderes Thema die Sorgenfalten auf die Stirn: das Atomkraftwerk Krško und der geplante Ausbau (wir berichteten). Daher wandten sich Kaiser und sein Team in einem offenen Brief an den slowenischen Ministerpräsidenten Robert Golob und an die österreichische Umweltministerin Leonore Gewessler. „Slowenien agiert hier unverantwortlich“, sagt Energielandesrat Sebastian Schuschnig. Und man sei bereit, jedes rechtliche und politische Mittel auszuschöpfen, um den Bau zu verhindern.